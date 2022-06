Bondscoach wil EK-ploeg bouwen rond één sprinter van Alpecin-Fenix: "Tim Merlier is vragende partij"

Het is de week van de BK's, maar de bondscoach is met andere kampioenschappen bezig. Met Merlier naar het EK trekken, is één van de mogelijkheden.

Bondscoach Sven Vanthourenhout is aan de slag met zijn huiswerk voor het EK wielrennen van 14 augustus in München en verklaart in HLN de intentie om een plloeg te bouwen rond één van de snelle mannen van Alpecin-Fenix. Tim Merlier of Jasper Philipsen dus.

REACTIE VAN PLOEG AFWACHTEN

Het zou misschien eerder steek houden om Merlier op het EK uit te spelen, aangezien Philipsen de Tour rijdt. "Tim is alleszins vragende partij. Maar ik moet de reactie van zijn ploeg afwachten. München is een vrij vlak parcours, we moeten alleszins een spurter mee hebben."

Ook voor de EK-tijdrit heeft Vanthourenhout al een naam in gedachten. Voor Van Aert en Evenepoel is dat geen optie. "Lampaert is een serieuze kandidaat. En het zou mooi zijn mocht bij voorbeeld ook Ilan Van Wilder beschikbaar zijn."