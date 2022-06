Dochter van ex-wielerprof heeft op 21ste BK-podium beet: "Er zit heel goede, jonge Belgische generatie aan te komen"

In sommige families zit het wielrennen heel duidelijk in de genen. Door op haar 21ste al podium te rijden op het BK, bewijst Britt Knaven dat ze het potentieel heeft om in de voetsporen van haar vader treden.

Servais Knaven heeft immers een geslaagde profcarrière achter de rug. Dat ook dochter Britt het talent bezit om het te maken, is al lang geen geheim meer. Al is een derde plek op het BK tijdrijden bij de elite wel héél knap.

"Het was een best wel pittige tijdrit. Ik heb gewoon gefocust op mijn benen", reageerde Britt Knaven bij Wielerkrant. Afleidingen waren best te vermijden. "Ik wilde niet te veel afgaan op mijn tijd na de eerste ronde, want er kwam nog een lastige finale."

DE BENEN SPREKEN

Heeft de studente rechten zichzelf met haar bronzen medaille verrast of was dit te verwachten? "Ik wist ergens wel dat het erin zat. Alleen: het ligt er echt aan hoe de benen zijn op de dag zelf en vandaag waren ze wel goed." De benen hebben dus gesproken.

© photonews

De renster van NXTG legde zich vooraf zeker niet te veel druk op. "Ik had er niet echt een doel van gemaakt. Ik heb er niet speciaal op gefocust. Vorige week ben ik pas terug het eerst op mijn tijdritfiets gaan rijden sinds het WK U23. Ik heb wel een aantal aanpassingen gedaan en ik weet wel dat ik snel niveau kan halen op mijn tijdritfiets."

REDEN TOT FAMILIEFEESTJE

Dat is duidelijk gebleken. Ook bij de familie zal de bronzen medaille uiteraard warm onthaald worden. "Ja, klopt. Mijn zusje stond bij de elite wel niet aan de start, maar wel in de U23-tijdrit. Het is wel leuk om samen dit kampioenschap te rijden."

Met Britt Knaven is er dus weer een talentvolle, jonge rensters die al zachtjes (of wat harder) op de poort komt kloppen. Ook Bossuyt is nog maar 21, De Wilde heeft ook een mooie toekomst voor zich. Kortom: het is veelbelovend, dat jonge, Belgische geweld. "Da's supermooi. Er zit een heel goede generatie aan te komen met Belgische rensters."