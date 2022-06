Greg Van Avermaet ontgoocheld over niet-selectie: "Nooit het gevoel gehad dat ik ter discussie stond"

Greg Van Avermaet is ontgoocheld dat hij niet geselecteerd is voor de Tour de France. Dat vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ter discussie stond", zei hij.

Het kwam eerder op de dag als een verrassing: Greg Van Avermaet is door AG2R Citroën niet geselecteerd voor de Tour. Zo kwam er een einde aan zijn onafgebroken reeks van deelnames aan de Tour. De laatste keer dat hij niet meereed was in 2013. Het Laatste Nieuws had een gesprek met hem.

"Voor mij was het ook een verrassing toen ik een dag eerder het nieuws hoorde dat ik er niet bij ben", begon Van Avermaet. "Ik had altijd gedacht dat ik erbij zou zijn en had nooit gedacht dat ik ter discussie zou staan. Ik kan wel begrijpen dat ik niet de 1e naam in de selectie zou zijn, maar ik ben echt wel ontgoocheld. Vooral omdat ik in het verleden al mooie dingen heb laten zien."

DAUPHINE

"Als reden hebben ze gegeven dat ik niet goed genoeg kan klimmen", ging Van Avermaet verder. "Maar ik denk dat het niet mijn taak is om de hoge cols te overleven. Ook heb ik in het verleden al bewezen dat ik in de Tour goed kan klimmen en de Tour dan goed kan uitrijden, maar de ploeg heeft een andere mening. Ik denk dat de laatste 2 ritten in de Dauphiné mij de das hebben omgedaan. Ik zat toen in de laatste groep. Dat zal voor mij het licht op rood gezet hebben."

"Hopelijk kan ik volgend jaar wel mee naar de Tour. Het zou een mooie manier zijn om te eindigen. Anders zal de Tour van vorig jaar mijn laatste Tour zijn.", besloot Van Avermaet.