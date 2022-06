Guillaume Seye verlengt Belgische tijdrittitel bij elite zonder contract op een fiets van Quick-Step Alpha Vinyl

Guillaume Seye heeft zijn tijdrittitel bij de elite zonder contract verlengd. Quick-Step Alpha Vinyl moest hem wel te hulp schieten met een fiets.

Seye was de titelverdediger bij de elite zonder contract, oftewel de Elite 2, zoals de categorie nu genoemd wordt. Uiteraard starten de deelnemers aan die categorie niet met een fiets van Quick-Step, maar Seye wel. Het was een geleende fiets, nadat zijn eigen fiets niet meer bruikbaar was.

Bij de verkenning van het tijdritparcours was Seye ten val gekomen. Hij was zelf nog wel in staat om het kampioenschap af te werken, maar zijn fiets was middendoor gebroken. Bij Quick-Step waren ze zo vriendelijk om een fiets beschikbaar te stellen.

OP ADRENALINE

Ondanks die chaotische aanloop knalde Seye op adrenaline onverstoord naar een nieuwe Belgische titel. Seye won met 38 seconden voorsprong op zilveren medaillewinnaar Jari Verstraeten. Rutger Wouters werd derde en deed er 42 seconden langer dan Seye over om het parcours af te leggen.