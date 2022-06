Na droomdebuut gaat Mollema in driekleur rijden in de Tour: "Ze mogen bij de ploeg nog snel een pak maken"

Een droomdebuut met gevolgen voor de Tour: de deelname van Mollema aan het NK tijdrijden kan gerust zo omschreven worden.

Verbazing alom met Mollema als winnaar. "Ik verras mezelf ook, ik had echt niet gedacht dat dit mogelijk was", reageerde de nieuwe kampioen bij het Algemeen Dagblad. "Een medaille heel misschien, daar had ik echt op gehoopt. Maar winnen, en dat met een halve minuut verschil, daar had ik echt geen rekening mee gehouden."

SUPERDAG

En het strafste was nog dat Mollema pas voor het eerst meedeed aan het NK tijdrijden. Had hij dan dat kampioenschap niet vaker op zijn kalender moeten zetten? "Misschien wel, maar ik weet niet of ik in andere jaren had kunnen winnen. Ik denk dat ik een superdag had."

Bauke Mollema kan straks meteen de Tour de France aanvatten met een Nederlandse driekleur, in de tijdrit in Kopenhagen. "Ik had er niet bij stilgestaan, mijn ploegleider vertelde het mij. Ze mogen bij de ploeg nog aan het werk om snel een pak te maken."