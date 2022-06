Team DSM met een evenwichtige ploeg naar de Tour

Team DSM heeft zijn selectie voor de Tour bekend gemaakt. Het is een evenwichtige ploeg die gaat voor ritzeges.

Ook Team DSM maakte zijn selectie voor de Tour bekend. Het is een selectie die op alle terreinen uit de voeten kan. In de sprint rekenen ze op Alberto Dainese die in de Giro een massasprint won. In de bergen zijn er Romain Bardet, Andreas Leknessund en Chris Hamilton.

"Het is een heel gemotiveerde groep die overloopt van ambitie", zegt trainer Matt Winston. "We mikken vooral op ritzeges en bekijken het dag per dag. Ook zullen we zien hoe de wedstrijd verloopt. We zullen kijken waar onze kansen liggen en zo onze plannen smeden."

Eerder maakte het team al bekend dat ze Søren Kragh Andersen niet meenemen. Hij verlaat op het einde van het seizoen DSM en daarom pakken ze hem niet mee naar de Tour die in zijn eigen land begint.