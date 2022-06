Yves Lampaert spreekt bewondering uit voor ploegmaat die hem opvolgt: "Remco is echt top"

Quick-Step boven op het BK tijdrijden. Remco Evenepoel volgt Yves Lampaert op als Belgisch kampioen tijdrijden. Dat is hem door 'Lampi' zeker en vast gegund.

Geen teleurstelling dus omdat Lampaert zijn titel moet afgeven? "Neen, ik ben niet ontgoocheld. Remco is echt top, hij wint tijdritten op internationaal niveau. Er is een toffe concurrentie onder ons. Dat prikkelt ons, dat zorgt voor een leuke ambiance in de bus. Ik ben al tweemaal Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Ik vind het oké zo, ik ben tevreden met de tweede plaats."

Met een kloof van 37 seconden tussen beide renners valt er uiteraard ook weinig op het resultaat aan te merken. "Het is een groot verschil, maar ergens vind ik het ook wel meevallen." Was het voor Lampaert moeilijk om zich voor te bereiden na die hele heisa na de Baloise Belgium Tour? "Dat viel eigenlijk goed mee. Er zijn veel reacties geweest, zeker op sociale media. Maar goed, dat zal wel overwaaien."

OPBOKSEN TEGEN SPRINTERS IN WEGRIT

Vooruitkijkend naar zondag zal het ook onder meer aan hem zijn om aan te vallen. Quick-Step komt immers zonder sprinters aan de start van de wegrit. "Je hebt het duo Merlier - Philipsen en De Lie als sprinters. Natuurlijk heb ik zelf ambitie. Uit ervaring weet ik dat het na de tijdrit niet makkelijk is om te recuperen voor de wegrit, maar we gaan proberen."