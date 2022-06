Amerikaanse rensters protesteren bij het nationaal kampioenschap

Gisteren kwam er de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijk recht voor abortus te schrappen. Iets waar niet iedereen het mee eens is.

Voor de start van het Amerikaans kampioenschap knielden verschillende rensters tijdens het volkslied. Dat deden ze als protest tegen die beslissing van het Hooggerechtshof.

#USPro women kneel during the national anthem before the start of the start of the US Crit Championships #RoeVsWadeOverturned pic.twitter.com/gxNHKnP6s0