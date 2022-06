VOORBESCHOUWING BK: spurters met missie om De Moeren te overleven bij heren, Kopecky favoriete bij dames

Zondag is het zover: het BK! Een mooie kans voor sprinters dit jaar. Bij de dames is er met Kopecky een duidelijke favoriete, bij de mannen ligt dat toch iets anders.

Het grote verschil tussen de wedstrijd bij de mannen en de vrouwen, is dat de heren nog een traject langs De Moeren uitgestippeld krijgen. De dames slaan de lus al korter af bij hun terugkeer naar Middelkerke. Bij hen minder gelegenheid dus om een geslaagde ontsnapping tot stand te brengen en voor de aanval te kiezen. De mannen kunnen daar wel op hopen, al hangt dat dan nog af van hoe de wind blaast.

In elk geval lijkt Jasper Philipsen de grootste favoriet te zijn bij de mannen. Bewees met ritwinst in de Baloise Belgium dat de vorm en de sprintsnelheid goed zit. Moet in principe ook wel in staat zijn om een lastig koersverloop te overleven. Een belangrijke klant dus om mee rekening te houden, welk scenario er zich ook voordoet.

© photonews

Al is het wel de vraag hoe de ploeg het gaat aanpakken. Alpecin-Fenix kan evengoed de kaart van Tim Merlier trekken, als die er nog bij is. Merlier sleept nog een periode met zich mee waarin hij out was door blessure. Winst op het BK zou een enorme opsteker zijn voor hem. Bovendien is hij al een keer Belgisch kampioen geworden. Hij weet dus hoe hij het moet aanpakken.

© photonews

Voor concurrentie moet er in de richting van Lotto Soudal gekeken worden. Het heeft met Arnaud De Lie één van dé sensaties uit het seizoen in huis. Het kan nog zoveel mooier worden als De Lie op 20-jarige leeftijd ook naar de Belgische titel spurt. Voor hem is aanklampen de boodschap.

Er zijn nog wel enkele andere potentiële Belgische kampioenen. Jordi Meeus versloeg in de Dauphiné ei zo na Wout van Aert. Er zijn héél weinig renners die dat kunnen zeggen. Ook voor hem geldt: maken dat je niet gelost wordt. Of komt het toch tot een aanval die tot het einde draagt? Als er één renner is die zoiets kan afronden, is het wel Remco Evenepoel, die surft op de euforie na het behalen van de tijdrittitel.

ONZE STERREN VOOR HET BK BIJ DE MANNEN:

**** Jasper Philipsen

*** Arnaud De Lie - Tim Merlier

** Jordi Meeus

* Timothy Dupont - Gerben Thijssen - Sasha Weemaes

Bij de vrouwen dan is het het inmiddels wel gekende verhaaltje: Lotte Kopecky is de absolute topfavoriete. Al is een derde Belgische titel op rij minder evident dan je zou denken, ook al is ze aan haar beste jaar ooit bezig. De verwachting is dat er in Middelkerke gesprint zal worden en dan staat een overwinning van Kopecky nog niet in de sterren geschreven.

Nochtans is Kopecky op papier ook de renster met de snelste benen. Ze zou zeker in een sprint naar de finish durven gaan, maar in zo'n spurt loert het gevaar ook achter elke hoek. Je kan ingesloten geraken, je kan pech hebben. En dan weet je het maar nooit, want met Shari Bossuyt (2de op het BK tijdrijden) en Julie De Wilde zijn er nog dames die snel zijn aan de meet.

De vraag is ook: hoe gaat de tegenstand rijden? Kopecky start zonder ploegmaats. Een situatie die uitnodigt om haar aan te vallen, maar geraken haar concurrenten dan niet in een situatie waarin de sterkste zeker wint? Dat zou dan Kopecky zijn. Of concluderen ze dat ze ook in de sprint weinig kans maken en is aanvallen de enige optie? Het BK bij de vrouwen is een boeiend vraagstuk.

ONZE STERREN VOOR HET BK BIJ DE VROUWEN:

**** Lotte Kopecky

*** Shari Bossuyt

** Julie De Wilde

* Alana Castrique - Valerie Demey - Jesse Vandenbulcke