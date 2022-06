Cameron Vandenbroucke kan alweer fier zijn op 'haar' kampioen: "Ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor"

Ook voor Cameron Vandenbroucke was het een ongelooflijke dag. De juiste woorden vinden was niet simpel voor de vriendin van de nieuwe Belgische kampioen.

De overwinning van Tim Merlier in Middelkerke betekende ook een rollercoaster van emoties voor zijn vriendin Cameron Vandenbroucke. "Ik kan het niet geloven. Het was hopen dat het een massasprint werd. Dat was zo en hij maakt het mooi af. Dat is ongelooflijk", aldus een dolblije Cameron.

De dochter van wijlen Frank Vandenbroucke vertelde verder hoe zij de dag beleefd had. "Ik ben op de plaatselijke ronde gebleven, aan de aankomst. Ik geloofde er niet meer in, want de vluchters waren nog ver voorop. Toen het peloton terugkwam, was ik wel aan het hopen. Tim is voor de tweede keer Belgisch kampioen: ik heb er geen woorden voor."

KNUFFEL KORT NA DE KOERS

Kort na de aankomst van de koers werd het koppel herenigd. Wat kon hij dan al zeggen. "Niets. Gewoon even geroepen en een knuffel gegeven", lachte Cameron. Het vieren van de titel was dus voor later. "We gaan naar het café van zijn moeder", waren de plannen al gemaakt.