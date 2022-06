'Davide Rebellin rijdt laatste kampioenschap en hangt later dit jaar op zijn 51ste dan toch fiets aan de haak'

Davide Rebellin leek wel de eeuwige wielrenner te zijn. Maar later dit jaar, op zijn 51ste, zou hij dan toch stoppen met wielrennen.

Volgens La Gazzetto dello Sport rijdt Rebellin deze zondag in Puglia zijn laatste Italiaans Kampioenschap. Dit omdat hij later dit jaar het profwielrennen ook defnitief vaarwel zal zeggen. Rebellin is momenteel 50 en viert in augustus zijn 51ste verjaardag. De Giro del Veneto zou in oktober de allerlaatste wielerwedstrijd uit zijn carrière worden.

BOERENJAAR IN 2004

En wat voor een carrière zal dat geweest zijn! Rebellin schitterde in zowel de grote klassiekers als in het rondewerk. Zijn boerenjaar was 2004, het jaar waarin hij de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik won.

Dat is inmiddels dus ook al bijna twintig jaar geleden. Ook na zijn beste periode had Rebellin niet genoeg van het wielrennen en bleef hij maar doorgaan, weliswaar bij kleinere ploegen. Nu lijkt het moment om afscheid te nemen van zijn geliefde sport dan toch in zicht.