De te kloppen man op het BK: "Afwezigheid Van Aert zou titel niet minder mooi maken"

Op het BK zal er gezocht worden naar een opvolger voor Van Aert, die zelf afwezig is. Een andere renner wordt dus beschouwd als de te kloppen man.

Er zijn veel Belgische renners die mogen dromen van de titel, maar een naam die toch vaak aan bod komt in lijstjes met favorieten, is die van Jasper Philipsen. De sprinter uit Ham ligt niet wakker van de afwezigheid van Van Aert. "Het is niet zo dat dat een titel minder mooi maakt", vertelt Philipsen aan TV Limburg.

Met of zonder Van Aert: de wedstrijd verliest dus niet aan waarde volgens Philipsen. "Als je straks een jaar lang die speciale trui aantrekt, denkt niemand nog aan wie wel of niet aan de start stond", maakt de renner van Alpecin-Fenix zich sterk.

Ondanks dat velen in hem een favoriet zien, verkoopt Philipsen het vel van de beer zeker nog niet. "Het BK is altijd een speciale koers. Veel jongens kunnen zich hiervoor opladen. Het zal een interessante koers worden."