Drie keer corona maar Sagan is wel opnieuw nationaal kampioen

Peter Sagan is voor de achtste keer Slowaaks kampioen wielrennen geworden.

De achtste keer in 11 jaar en de andere jaren was de titel voor broer Juraj Sagan. Ditmaal was het voor het tweede jaar op rij Peter die victorie kraaide.

Toegegeven, het Slowaaks kampioenschap stelt niet veel voor qua concurrentie, maar net daarom is het niet makkelijk om te winnen: iedereen rijdt immers tegen Sagan. Al is het Slowaaks kampioenschap wel 'een specialleke' aangezien het samen verreden wordt met het Tsjechische kampioenschap.

Voor Sagan is het zeker een opsteker want de voormalige wereldkampioen sukkelde voor de derde keer met een coronabesmetting. Die lijkt nu helemaal verteerd te zijn en zo lijkt Sagan klaar te zijn voor de start van de Tour de France.