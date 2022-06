Franse tricolore verandert van schouders maar niet van ploeg: Sénéchal wint Frans kampioenschap

Ook in Frankrijk werd er vandaag gestreden voor de nationale titel.

Op voorhand veel aandacht voor Julian Alaphilippe. De wereldkampioen deed voor de eerste keer na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw mee aan een wielerwedstrijd. Vooral met het oog op de Tour een belangrijke waardemeter.

Na 240 kilometer rond Cholet in het westen van Frankrijk mocht een kopgroep van 5 sprinten van de overwinning. Geen Julian Alaphilippe in die kopgroep, de wereldkampioen werd 12e.

Maar Alaphilippes ploegmaat Florian Sénéchal zat wel mee in de kopgroep. De klassiekerspecialist haalde het in de sprint net voor een andere voorjaarsrenner Anthony Turgis. Axel Zingle pakte het brons, voor Barguil. In het peloton won Démare de sprint voor plaats 6. Sénéchal neemt zo de trui over van ploegmaat Rémi Cavagna.

