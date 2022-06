Lotto Soudal gaat vol voor 'El Toro' op het BK op de weg: "Ons ijzer in het vuur, al bewezen dat hij snel is"

Bij Lotto Soudal hebben ze een ferm ijzer in het vuur voor het BK op de weg. 'El Toro', een sprintkanon, een sensatie. Wat zou het prachtig zijn als in Middelkerke de kers op de taart komt.

De Lie nam tijdens de ploegvoorstelling niet zelf het woord. Dat liet de 20-jarige sprinter over aan Victor Campenaerts en Philippe Gilbert. "Ik ben heel tevreden dat ik in Gavere op het podium stond", verwijst Campenaerts naar zijn bronzen medaille op het BK tijdrijden. "Het was daar een volksfeest. Nu is het een ander BK en gaan we voor het hoogste schavotje op het podium."

Het is dus de bedoeling om met De Lie op het allerhoogste te mikken. "We staan hier met een sterk blok, met veel kwaliteit en ook veel kwantiteit", maakt Campenaerts zich sterk. "En dan is Arnaud 'El Toro' De Lie ons ijzer in het vuur in de ultieme finale."

"Het is tijd dat we met Lotto de kampioenentrui nog eens in de ploeg krijgen", vindt ook Philippe Gilbert. "Ik zie dat de wind op de afspraak is. Die kunnen we gebruiken." Voor aanvang van zijn laatste BK maakte ook Gilbert duidelijk dat het alles voor De Lie is. "Arnaud heeft al meer dan eens bewezen dat hij heel snel is aan de meet. We rijden vol voor hem."

De ploeg moet zich uiteraard wel voorbereiden op alle mogelijke scenario's. "Je weet natuurlijk nooit op voorhand hoe de koers verloopt. Het is zeker niet zo dat het BK elk jaar op een massasprint eindigt."