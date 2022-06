Meeus stuit in Dauphiné op Van Aert en op BK op Merlier: "Misschien verdriet samen met Philipsen verdrinken"

Het net niet halen van Van Aert en Merlier is lang geen schande. Voor Jordi Meeus blijft het wel opnieuw de meest ondankbare plek waar hij mee achterblijft.

De snelle man van Bora-Hansgrohe had van het BK in Middelkerke een doel gemaakt. "Na mijn vierde plek van vorig jaar had ik het vertrouwen dat ik echt mee kon doen om de titel te pakken. Ik wil Tim Merlier zeker proficiat wensen. Hij verdient het ook wel, maar ik had liever zelf op de eerste plaats gestaan. Misschien had ik net iets vroeger moeten aangaan, maar dat is praat achteraf."

Misschien wel eens de moeite dan om de sprint te beschrijven. "Jasper Philipsen zat in het wiel van Tim. Er is een ongeschreven regel dat je er niet tussenkomt als een lead-out op touw wordt gezet. Ik respecteer Jasper ook, ik wilde hem niet vol in de wind duwen en toen ging Jasper aan. Het had een wereld van verschil uitgemaakt als ik Belgisch kampioen was geworden."

FINISHFOTO

En het scheelde bijzonder weinig, want vlak na de aankomst wist niemand wie gewonnen had. Het was wachten op de fotofinish. "Ik kon nog veel plaatsen goedmaken in de laatste tweehonderd meter, maar net één te weinig", zucht Meeus.

Niet lang geleden werd Meeus tweede in een rit in de Dauphé na Van Aert. Nu is het opnieuw die ondankbare plek, achter Tim Merlier. " Het zijn twee tweede plekken die met dezelfde moeite een eerste plek konden zijn. Dat is wel jammer. Ik verliest niet van twee 'pannenkoeken', maar dat maakt het niet minder zuur."

TWEEDE PLEK EEN PLAATS GEVEN

Wat zijn de plannen van de Limburger om die tweede plek op het BK te kunnen plaatsen? "Dat is misschien niet zo verstandig om dat hier te zeggen", lacht Meeus. "Neen, het kan misschien zijn dat ik nog iets ga eten met Jasper. Dan kunnen we ons verdriet verdrinken, of pannenkoeken eten."