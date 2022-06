Peeters over tactische belangen op BK: "Dat Van Aert niet start, verandert de tactiek van Jumbo-Visma niet"

Tactiek zal op het BK weer een rol spelen. Peeters over de mogelijkheden bij Jumbo-Visma zonder Van Aert en de aanpak van Quick-Step zelf.

"Ik kruip met veel plezier in de rolvan underdog", aldus ploegleider Wilfried Peeters bij Sporza. "Een sprinter hebben we niet. Fabio Jakobsen is tot nader order nog altijd geen Belg."

Ondanks het goede presteren van Evenepoel en Lampaert in de tijdrit legt Peeters de verantwoordelijkheid bij andere teams. "Een wegrit is geen tijdrit. Natuurlijk zal er veel verwacht worden van onze ploeg, maar het initiatief zal van de andere ploegen moeten komen."

Als Wout van Aert had meegedaan, had iedereen wellicht naar Jumbo-Visma gekeken, niet? "Ik denk niet dat de tactiek van Jumbo-Visma verandert omdat Van Aert er niet bij is. Ze waren anders toch maar met vier renners gestart."