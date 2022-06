Roodhooft bekent kleur na BK: "Tim wint voor ons maar rijdt volgend jaar voor Patrick Lefevere"

Op voorhand was er veel te doen rond de tactiek van Alpecin-Fenix. Want hoewel het nog niet bevestigd was, leek Tim Merlier de ploeg te verlaten. Zouden ze de snelle man aan zijn lot overlaten?

Uiteindelijk mochten Philipsen en Merlier elk hun eigen sprint rijden en trok Merlier aan het langste eind om zijn tweede Belgische titel te pakken. De renner zelf bevestigde aan onze redactie dat hij de ploeg zou verlaten. "Maar naar waar kan ik niet zeggen", klonk het nog. Ploegleider Christophe Roodhooft deed dat wél bij Sporza. Wat al even in de wandelgangen de ronde deed, werd bevestigd door Roodhooft. "Tim Merlier zal volgend jaar voor Patrick Lefevere rijden bij Quick Step-Alpha Vinyl. Maar hij pakt vandaag wel de titel voor ons", bekent hij. Aangezien Merlier na dit seizoen niet in de tricolore voor de broertjes Roodhooft zal rijden, hadden ze misschien liever Jasper Philipsen zien winnen bij de ploeg. "Ik ben blij voor Tim en als hij niet wint, pakt Jordi Meeus de zege en hebben we helemaal niets", ontwijkt Roodhooft de vraag.