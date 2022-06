Verrassende Belgische kampioene: Kim de Baat maakt het af voor Plantur-Pura, favorieten komen te laat

Verrassingen bestaan. Kopecky was de favoriete, maar zag een groepje wegrijden. Plantur-Pura had Kim de Baat mee en die maakte het mooi af.

Een kwartet zorgde voor de eerste ontsnapping, maar dat was nog niet de goede. Even later probeerden opnieuw vier rensters het: Cassiers, Norbert-Riberolle, Knaven en Van de Vel. Bex en De Baat maakten ook nog de oversteek. Ook deze poging om een doorbraak in de wedstrijd te forceren, bleek echter tevergeefs.

Na de hergroepering was er even een versnelling van topfavoriete Kopecky en dan gaan natuurlijk alle alarmbelen af. Het zag er heel even naar uit dat ze samen met Cant op pad zou gaan, maar het ging uiteindelijk niet door.

AANVALLEN VOLGEN MEKAAR OP

Het bleef aanvallen regenenen. Het was echter toch zo moeilijk om een grote kloof te slaan. Vooral Kim De Baat toonde zich erg bedrijvig. Ze waagde het er nog eens op, samen met Julie Hendrickx en Fauve Bastiaenssen. Sara Maes, Lone Meertens, Fien Van Eynde. Met hun zessen hadden ze ineens toch meer dan een halve minuut bij mekaar gereden. Een verrassing was dan toch in de maak.

Alana Castrique wilde nog geen gemiste kans aanvaarden en ging solo op zoek naar de koplopers. In de slotkilometer geraakte de renster van Cofidis er nog bij ook. Castrique begon ook als eerste aan de sprint, maar het was bij De Baat dat er nog veruit de meeste snedigheid op zat. Zij is de verrassende nieuwe Belgische kampioene. Van Eynde werd tweede, Maes derde.