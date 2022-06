🎥 Enric Mas tot eind 2025 bij Movistar: "Ik wil zo veel mogelijk op het podium van een grote ronde eindigen"

Enric Mas heeft zijn contract bij Movistar met 3 jaar verlengd. "Ik wil zo veel mogelijk op het podium van een grote ronde eindigen", zegt Mas.

Sinds 2020 is Enric Mas al bij Movistar. Daarvoor reed hij 3 seizoen voor Quick Step-Alpha Vinyl. Ook kwam hij uit de opleidingsploeg van Patrick Lefevere, Klein Constantia. Mas heeft zijn contract bij Movistar met 3 jaar tot eind 2025 verlengd.

"Voor mij was het een heel makkelijke keuze", zegt Mas. "Ik had al enkele maanden geleden voor mezelf beslist dat ik hier wil blijven. De groep met de renners en entourage is hier geweldig. Ze doen alles voor je. De komende 3 jaar is het mijn doel om zo veel mogelijk op het podium van een grote ronde te eindigen. Hopelijk kan ik eens gaan voor de overwinning."