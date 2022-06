Geen Superman in de Tour, Alexey Lutsenko is de kopman

Alexey Lutsenko is de kopman bij Astana voor de Tour. Miguel Angel Lopez gaat niet mee.

Miguel Angel Lopez zit niet in de Tourselectie van Astana. In de Giro moest hij al in de 4e rit opgeven. Dat kwam door een blessure aan de heup. Volgens Spaanse media heeft hij daar nog steeds last van.

Omdat Lopez niet meegaat, is Alexey Lutsenko de kopman bij Astana. Hij was vorig jaar 7e op meer dan een kwartier van winnaar Tadej Pogacar. Een jaar eerder won hij een rit in de Tour. Hij won toen solo op de Mont Aigoual.