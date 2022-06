Goed nieuws voor Jumbo-Visma: Wout Van Aert vertrekt dinsdag naar Denemarken en komt aan de start van de Tour

"Wout Van Aert stapt dinsdag op het vliegtuig naar Kopenhagen", zei woordvoerder bij Jumbo-Visma Ard Bierens aan Het Laatste Nieuws. Zo staat Van Aert aan de start van de Tour.

Een week geleden kwam er onaangenaam nieuws uit het kamp van Jumbo-Visma. Wout Van Aert had zijn knie gestoten bij een verkenning van een rit in de Alpen. Daardoor moest hij het BK laten schieten. Over Tourdeelname was er een lichte onzekerheid.

Ard Bierens is woordvoerder van de ploeg en hij kwam met nieuws over de situatie bij Het Laatste Nieuws: "Dinsdag stapt Van Aert op het vliegtuig naar Kopenhagen. Hij rijdt de Tour." Van Aert heeft ook enkele tests moeten afleggen. Daar kwam geen enkele reactie op van zijn knie.