Jasper Stuyven in de selectie van Trek-Segafredo, Edward Theuns niet

Trek-Segafredo neemt Jasper Stuyven mee naar de Tour. Edward Theuns zit niet in de selectie.

Voor Jasper Stuyven wordt het zijn 6e deelname aan de Tour de France. Hij zit opnieuw in de selectie van Trek-Segafredo. Edward Theuns wordt door de ploeg thuisgelaten. Voor de rest bestaat de selectie vooral uit vrijbuiters met onder meer Bauke Mollema en Mads Pedersen.

"We gaan proberen minstens 1 rit te winnen", zegt teammanager Kim Andersen. "Maar met deze selectie is meer zeker mogelijk. Het is geen geheim dat Pedersen het zo goed mogelijk wil doen in Denemarken. Eerst zal hij een supertijdrit willen neerzetten. Daarna zal hij bonificaties proberen te nemen als geel binnen de mogelijkheden ligt. Ook rekenen we op hem voor de kasseirit. Net als Stuyven. Daarna zullen we zo veel mogelijk in de ontsnappingen zitten.