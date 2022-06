'Julian Alaphilippe rijdt dit jaar de Tour de France niet'

Julian Alaphilippe rijdt dit jaar niet de Tour de France. Dat zegt Het Nieuwsblad.

Al 2 maanden is er twijfel over de deelname van Julian Alaphilippe aan de Tour de France. Zoals iedereen weet, komt dat door zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Het Nieuwsblad zegt dat hij de Tour niet zal rijden.

Voor Alaphilippe was het een race tegen de klok. Hij was deze maand nog op hoogtestage in de Sierra Nevada. Hij boekte vooruitgang en reed vorige zondag het Frans kampioenschap. Hij eindigde 13e en zag ploegmaat Florian Sénéchal winnen. "Ik kan niet zeggen dat ik plezier heb beleefd op de fiets, maar het ging beter dan verwacht", zei Alaphilippe na het Frans kampioenschap. "Ik ben dus tevreden."

Later op de dag maakt Quick Step-Alpha Vinyl zijn Tourselectie bekend.