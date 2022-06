Opnieuw huiszoekingen bij Bahrain-Victorious: "Ze willen bewust ons imago schaden"

Bahrain-Victorious heeft politie over de vloer gekregen. Enkele renners en stafleden hadden voor ze naar de Tour vertrokken een huiszoeking. Vorig jaar kregen ze ook al te maken met huiszoekingen tijdens de Tour.

Vorig jaar kreeg Bahrain-Victorious autoriteiten over de vloer tijdens de Tour de France. "Bijna een jaar later hebben ze nog altijd geen resultaten", laat het team weten. Een paar dagen voor de Tour van 2022 kregen enkele renners en stafleden opnieuw politie over de vloer. "Dat schaadt het imago van enkele personen en van de ploeg. Door de timing kunnen we zeggen dat ze bewust ons imago willen schaden."

TRANSPARANTIE

De nieuwe huiszoekingen zijn een vervolg van de huiszoekingen vorig jaar. "Ze zijn toen enkel bij ons binnengevallen", gaat de ploeg verder. We hebben gevraagd om resultaten van de onderzoeken te zien, maar we hebben die nooit gekregen. Terwijl de politie is binnengevallen op basis van informatie die ze op een foute manier gebruikten. Een krant zei dat wij geen illegale middelen bezitten, maar de politie besliste om toch binnen te vallen."

Verder benadrukt Bahrain-Victorious dat ze altijd met hoogst mogelijke professionele waarden binnen de sport handelen. Daarbij hoort de integriteit van alle professionele leden en renners. Ook wil het team benadrukken dat ze altijd volledig transparant hebben gehandeld met de autoriteiten en dat ze dat in de toekomst zullen blijven doen.