Analist duidelijk: "Dan moet er niet gekoerst worden en is de winnaar bekend, maar de Tour blijft de Tour"

Wie doet Tadej Pogacar wat in deze Tour de France? Dat lijkt dé hamvraag der hamvragen. Ook de analisten blikken vooruit.

"Vorig jaar zette Tadej Pogacar in de rit naar Le Grand Bornand iedereen op meer dan drie minuten met een raid en dat was geen aankomst bergop", aldus José De Cauwer in De Tribune.

"Het kan overal gebeuren en de Tour blijft de Tour. Vorig jaar waren we na een paar dagen in een valpartij al enkele renners kwijt."

Logisch?

"Dat kan ook nu gebeuren. Er kan ook iets gebeuren met Pogacar. Als je de Tour logisch zou bekijken, moet er niet meer gekoerst worden en is de winnaar bekend."

"De snelste man wint dan een paar ritten en het is over en out. Maar het blijft de Tour en laat dat nu net de koers zijn waar alles altijd anders is."