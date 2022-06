Het seizoen van Jordi Warlop is gedaan na zware val op het BK

Het seizoen is gedaan voor Jordi Warlop. Dat heeft hij zelf gezegd vanuit het ziekenhuis aan Het Nieuwsblad na zijn zware val op het BK.

Tijdens het BK waren er enkele zware valpartijen. Jordi Warlop knalde tegen een verkeersbord. Daarvoor was hij net een borduur bij een verkeerseiland opgesprongen, waarbij hij uit zijn klikpedaal schoot. Dat vertelde hij vanuit het ziekenhuis aan Het NIeuwsblad. In een flits knalde hij met zijn borstkas tegen het verkeersbord.

Warlop weet dat zijn seizoen erop zit. Hij moet lang en veel rusten. Hij hoopt om misschien in september weer te kunnen fietsen, maar hij weet dat het dan nog even zal duren tot hij weer in conditie is.

De blessure kan niet geopereerd worden. Een ruggenwervel, T6, is verpletterd. Dat is de wervel aan de longen. Daardoor had Warlop ook meteen geen adem na de klap. Ook vreesde hij voor zijn leven. Hij had schrik om te slapen en dat hij daarna niet meer zou ontwaken. Daarom wou hij absoluut wakker blijven.