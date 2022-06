Peter Sagan kan voor zijn 8e groene trui gaan, maar ziet zelf maar 1 favoriet

Peter Sagan kan voor zijn 8e groene trui gaan, Zelf ziet hij iemand anders als de grote favoriet. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

In 2012 won Peter Sagan zijn 1e groene trui. Er volgden nog 6. De laatste dateert al van 2019. In 2020 kwam hij er nog dichtbij met zijn 2e plaats, maar een jaar later moest hij opgeven. De laatste 2 jaar heeft hij ook corona gehad. De laatste keer was enkele weken geleden in de Ronde van Zwitserland. Hij had toen geen symptonen.

HOOGTESTAGE KENTERING

Sagan voelt wel dat hij op de terugweg is. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat zijn hoogtestage eind mei in Amerika de kentering was. Zijn lichaam voelde weer zoals vroeger. Het was volgens hem een kwestie van tijd. In Zwitserland won hij een rit en dat deed deugd bij hem. Hij had nadien wel corona, maar een week later werd hij voor de 8e keer Slovaaks kampioen.

Voor de Tour voelt Sagan zich klaar. Hij zal wel dag per dag plannen. Dat weet hij door zijn groene truien uit het verleden. Toen hij niet zo goed in vorm was, won hij die gemakkelijk. Als hij dan wel in topvorm was, moest hij vechten tot de laatste rit. Hij weet wel dat Wout Van Aert de topfavoriet is. Als Van Aert rijdt zoals de laatste maanden, dan kan hij volgens Sagan gemakkelijk winnen. Hij kan alles. Sagan vindt dat enkel Mathieu van der Poel hetzelfde kan.