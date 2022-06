Benoot over het talent van Roglič en hoe het blijft klikken met Van Aert: "Met Wout meer op pad dan met vriendin"

Ze hebben Benoot er ongetwijfeld graag bij, Primož Roglič en Wout van Aert: kopmannen voor respectievelijk geel en groen. Roglič deelt zijn status met Vingegaard, maar het is straf wat de Sloveen in zijn mars heeft.

Tiesj Benoot getuigt hierover in Het Laatste Nieuws. "Als hij bergop vollenbak doortrekt, kan er misschien maar twee man op deze wereld volgen. Daar ben ik niet bij. Gelukkig rijdt hij niet elke dag vollenbak op training. Er wren dagen dat ik een hele dag in zijn spoor zat. Als hij elke dag had geprobeerd om mij dood te duwen op training, had ik de Tour niet gehaald."

Benoot haalt de Tour dus wél. Het is een publiek geheim dat Wout van Aert hem er graag bij had. "Onze karakters matchen goed. Nochtans ken ik Wout nog niet zo heel lang. Pas inseptember 2020 op het WK in Imola hebben we voor het eerst samen gekoerst en wat gepraat. Sinds januari zijn we ploegmaten en was ik al meer met Wout op pad dan met mijn eigen vriendin. Het blijft klikken."

COMMUNICEREN OVER TACTIEK

Heeft Benoot in de Tour ook enigszins de rol van wegkapitein? "Er zijn renners die niet veel zeggen en renners die wel vaak hun mening geven. Ik behoor tot de tweede groep. Ik ben iemand die tijdens de koers graag communiceert met de ploegleiding over de tactiek, maar Wout en Kruijswijk doen dat net zo goed."