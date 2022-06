📷 EF Education gaat in speciale truitjes rijden maar heeft als enige ploeg Tour-selectie nog niet bekendgemaakt

Bij EF Education First komen ze met een 'specialleke' voor de Tour. Hun truitjes zullen verwijzen naar de terugkeer van de Tour voor vrouwen. Een selectie van de mannenploeg is er nog altijd niet....

De deelnemerslijst van de Tour de France 2022 is bijna compleet. Bijna. Enkel bij EF Education First-EasyPost laat de selectie merkwaardig genoeg nog op zich wachten. Opvallend, aangezien de renners van alle ploegen die in aanmerking komen voor de Tour dinsdag afzakten richting Denemarken.

Teammanager Jonathan Vaughters legt op Twitter uit wat de beweegreden is. "Het is niet dat we proberen om op te vallen met de aankondiging van onze selectie. We willen er gewoon zeker van zijn dat iedereen negatief test op Covid vooraleer we die aankondigen", aldus de Amerikaan.

Not trying to be cute with waiting on roster announcement. We just want to make sure everyone tests Covid negative before announcing. June 28, 2022

Ondertussen is wel al iets anders over de ploeg bekend. EF Education gaat in aangepaste shirts rijden, zoals het dat de voorbije jaren ook al in de Giro deed. Het idee erachter is wel uniek: het wil zo de terugkeer van de Tour voor vrouwen ondersteunen. Dat leidt op zijn zachtst gezegd tot een opmerkelijk ontwerp van het wedstrijdshirt in de Tour de France voor mannen.