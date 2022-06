Van der Poel maakt zich geen illusies voor tijdrit en benadrukt nog eens: "Ik heb mijn zinnen niet op groen gezet"

Mathieu van der Poel is één van de renners die donderdag met de pers sprak. En neen, voor groen gaat hij niet, benadrukt hij nog eens. Wel heeft VDP de tijdritfiets van stal gehaald in Kopenhagen.

Een groot deel van de persbabbel ging dus over de tijdrit waar de Tour mee begint. "Ik rijd vaak top tien te rijden in tijdritten, maar om bij de besten te zijn, heb je marginal gains nodig. Daar moet je veel tijd in investeren, iets wat ik niet kan doen. Het nieuwe tijdritpak en de positie aan het stuur zijn wel enkele voorbeelden om te proberen enkele seconden te winnen."

Van der Poel ziet zichzelf niet meteen als potentiële winnaar van die tijdrit. "Het doel is om vrijdag bij de eerste tien te eindigen. Dan is er de dagen nadien nog iets mogelijk voor de gele trui. Het tijdrijden lijkt wat op Formule 1, met al die technologie. Tijdrijden doet sowieso pijn, je kan dus even goed alles geven. Het parcours is vergelijkbaar met de tijdrit in de Giro in Boedapest. Veel draaien en keren, dat is in mjin voordeel."

PLEZANTE EERSTE WEEK

Hoe heeft Van der Poel overigens die vorige grote ronde verteerd? "Na de Giro had ik wat tijd nodig om me weer op gang te trekken, maar nu kijk ik uit naar de Tour. De eerste week wordt een plezante week. Als het kan, zal ik in de lead-out voor Jasper Philipsen zitten. In de vlakke etappes trek ik de sprint voor hem aan. Ik heb mijn zinnen dus niet gezet op de groene trui."

In principe moet Van Aert hem dus niet vrezen, maar we zullen afwachten hoe de Tour evolueert. Wat bij Van der Poel nog opviel: hij verscheen woensdag op de persconferentie zonder mondmasker. "Ik lig niet wakker van of ik corona krijg of niet, want je hebt het toch niet in de hand. Ik heb het nog nooit gehad en hoop het hier ook niet te krijgen."