Wout van Aert en echtgenote Sarah aandeelhouder in Heylen Vastgoed: "Opportuniteit om te investeren"

Vlak voor de start van de Tour nog ander nieuws over Wout van Aert. Hij wordt aandeelhouder bij Heylen Vastgoed, samen met Sarah De Bie.

De topwielrenner zal samen met zijn echtgenote de komende jaren investeren in een participatie met Heylen Vastgoed. Het Antwerpse vastgoedbedrijf ondersteunt in totaal veertig sportclubs en sportevenementen en is ook één van de grote sponsors van voetbalclub Royal Antwerp FC.

Wout van Aert is vanaf heden minderheidsaandeelhouder bij Heylen Vastgoed. "De visie en ambitie van Johan Heylen en mede-eigenaar Cedric Vanhencxthoven zijn voor ons als langer gekend. De raakvlakken tussen topsport en ondernemen zijn zeer kenmerkend. Die connectie binnen Heylen Vastgoed geeft ons het vertrouwen om de krachten te bundelen", legt Van Aert de beweegreden achter de samenwerking uit.

PASSENDE VISIES

"Het sterke team rondom Cedric en Johan en het verder uitbouwen van een netwerk over gans Vlaanderen is voor ons een opportuniteit om te investeren in een innovatief en groeiend bedrijf met passende visies", voegt de renner van Jumbo-Visma er nog aan toe. "De ervaringen die we zelf doorheen de jaren hebben met Heylen Vastgoed zorgen voor een vertrouwd gevoel om deze uitdaging samen aan te gaan", aldus Sarah De Bie.

Ook bij het bedrijf in kwestie kijken ze logischerwijs uit naar de samenwerking. "Het partnership met Wout en Sarah binnen ons bedrijf Heylen Vastgoed geeft ons de mogelijkheid om de visie en uitgesproken ambities die we hebben verder te kunnen realiseren op korte en langere termijn."