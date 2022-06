Wout van Aert verkent tweede etappe al tot aan de befaamde (of voor renners beruchte) Grote Beltbrug

Wout van Aert maakt nuttig gebruik van zijn tijd in Denemarken. Hij is de rit naar de Grote Beltbrug al gaan verkennen. Of toch een deel ervan.

Van Aert gaat uiteraard meteen voor het geel in de openingstijdrit, maar als het op de eerste dag niet lukt, kan hij het gewoon blijven proberen. In rit 2 tussen Roskilde en Nyborg bijvoorbeeld, de rit die over de Grote Beltbrug loopt. De Grote Beltbrug is misschien wel datgene dat de klassementsmannen het meeste angst aanjaagt in de Deense driedaagse.

De Grote Beltbrug is een hangbrug tussen Nyborg op het eiland Funen en Korsør op het eiland Seeland. Het is eigenlijk een verbinding van twee bruggen die in totaal over een lengte van 18 kilometer loopt. Daar zou het wel eens stevig kunnen gaan waaien, al is het uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden die dag. Waaiers zijn in elk geval niet uitgesloten.

The Great Belt Bridge is beautifully lit in yellow. 🟡



The bridge is ready for stage 2 on July 2 - don't miss out on the 17 km exciting ride close to the finish line in Nyborg 🌉#letourdk #tdf2022



📸 Allan Toft pic.twitter.com/OzsyQMv2sw — Grand Départ 2022 🇩🇰 (@letourdk) June 3, 2022

Het Strava-account van Wout van Aert onthult dat de kanshebber op de groene trui een deel van de rit al verkend heeft. Van Aert is tot in Korsør gereden, tot aan de Grote Beltbrug dus. Die verraderlijke 18 kilometer houdt WVA voor zaterdag. Van Aert heeft tijdens zijn trainingstocht 65,05 kilometer gereden aan een snelheid van 38,9 kilometer per uur. Het was een ritje van 1 uur en 43 minuten.