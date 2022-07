Deense ex-renner acht Van Aert grotere favoriet dan Ganna: "Parcours meer op het lijf van Van Aert geschreven"

De meesten zullen voor het omgekeerde kiezen, maar Van Aert is een grotere favoriet dan Ganna om de tijdrit te winnen door een Deense ex-renner die het parcours uit zijn hoofd kent.

Rolf Sørensen koerste zelf van 1986 tot 2002 en is anno 2022 commentator voor de Deense televisie. Voor Sporza blikt Sørensen vooruit op de tijdrit in Kopenhagen en de mogelijke krachtmeting tussen Van Aert en Ganna. "Het parcours van de openingstijdrit is meer op het lijf van Van Aert geschreven", klinkt het.

OPTREKKEN ZOALS IN HET VELDRIJDEN

Sørensen heeft er er nog met zijn landgenoot Mads Pedersen over gehad na diens verkenning. "Volgens hem is het een parcours waarop je geregeld moet optrekken. Een beetje zoals in het veldrijden. Daarom is Van Aert meer favoriet dan Ganna."

Het is duidelijk op welk stuk Van Aert dan het verschil zou moeten kunnen maken. "Vanaf het standbeeld van De Kleine Zeemeermin begint een heel technisch stuk. Dat is op 4 km van de streep. De wegen zijn 1,5 à 2 meter breed. Een beetje zoals een fietspad. De renners krijgen ook een bocht van 180 graden voor de wielen geschoven die je maar met 10 km/u kan nemen."

GEMIDDELDE VERWACHT VAN RUIM BOVEN 50 PER UUR

Al waarschuwt Sørensen tegelijkertijd dat de mannen van de pure kracht hun vermogen wel kwijt zullen kunnen. "Al bij al is het niet de meest technische tijdrit. Ik denk dat de winnaar zal uitkomen op een gemiddelde van 52 à 53 km/u. Niet minder."