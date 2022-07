Dubbelslag voor Elisa Balsamo in de Giro Donne: ze klopt Marianne Vos in de massasprint en is de nieuwe leidster, Lotte Kopecky is 4e

De 1e rit van de Giro Donne was een vlakke rit in Sardinië. De rensters vertrokken in het zuiden van het eiland in Villasimius. De aankomst lag ruim 106 km noordelijker in Tortoli. Het verloop van deze vlakke etappe was klassiek. Een ontsnapping kwam op stand. Zij kregen een voorsprong. Het peloton controleerde en de vluchters op tijd weer gegreven. Het peloton maakte zich op voor een massasprint. Daarin was Elisa Balsamo de snelste. Marianne Vos sprintte naar de 2e plaats. Op de 4e plaats eindigde Lotte Kopecky. Dankzij de bonificaties is Balsamo ook de nieuwe leidster.