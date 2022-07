Mogen Van Aert, Ganna & co met vertrouwen beginnen aan 1ste Tour-opdracht? De laatste tijdritten onder de loep!

Wout van Aert en Filippo Ganna zijn de voornaamste kanshebbers op winst in de tijdrit in de Tour in Kopenhagen. Hoeveel vertrouwen mogen de favorieten hebben?

Naast Van Aert en Ganna zijn er uiteraard nog een reeks andere kanshebbers. Het loont zeker en vast de moeite om te bekijken in welke vorm zij zich aan de start van de Tour melden en dan vooral op de tijdritfiets. Daarom werpen we een blik op de laatste tijdrit van elk van de favorieten voor de ritzege op de eerste dag van de Tour de France. Hieronder hun resultaten. Filippo Ganna: 1ste op Italiaans Kampioenschap tijdrijden, met 37 seconden voorsprong op Cattaneo. Wout van Aert: 2de in tijdrit in de Dauphiné, op 2 seconden van winnaar Ganna. Stefan Küng: 3de in tijdrit in Ronde van Zwitserland, op 11 seconden van winnaar Evenepoel. Stefan Bissegger: 8ste in tijdrit in Parijs-Nice, op 21 seconden van winnaar Van Aert. Mathieu van der Poel: 3de in de afsluitende tijdrit van de Giro, op 40 seconden van winnaar Sobrero. Mattia Cattaneo: 2de op het het Italiaans Kampioenschap tijdrijden, op 37 seconden van winnaar Ganna. Mads Pedersen: 4de op Deens Kampioenschap tijdrijden, op 10 seconden van winnaar Norsgaard. Tadej Pogačar: 3de in tijdrit in Tirreno-Adriatico, op 18 seconden van winnaar Ganna. Primož Roglič: 5de in tijdrit in Dauphiné, op 42 seconden van winnaar Ganna. Geraint Thomas: 2de in tijdrit in Ronde van Zwitserland, op 3 seconden van winnaar Evenepoel.