Wat doet Pogačar de avond voor de Tourstart? Dollen met ex-renner: "Drie jaar geleden kon je me al niet meer volgen"

Dollen met een ex-renner de avond voor de Tourstart? Voor Tadej Pogačar kan het allemaal. Voor wie eraan zou twijfelen: de Sloveen is zo ontspannen als wat.

Het begon met een tweet van Pogačar zelf. De tweevoudig Tourwinnaar postte enkele foto's van zichzelf als kind op sociale media. "Toen was ik een kleine jongen met grote dromen", aldus Pogačar, die erop zinspeelt dat met de start van de Tour de France opnieuw een nieuwe droom begint.

Daniel Martin, die aan het eind van vorig jaar stopte met koersen, was er als de kippen bij om met een kwinkslag te reageren. "Je bent nog altijd een kleine jongen. Wanneer werden die foto's genomen? Drie jaar geleden?" Pogi had zijn antwoord even snel klaar: "Drie jaar geleden kon je me al niet meer volgen. Dan ben je verslagen door een kind, hé."

I am going to sleep when I’m old as you — Tadej Pogačar (@TamauPogi) June 30, 2022

Martin merkte op dat het inmiddels al bijna 22 uur was. "Ik ben vrij zeker dat het al na je bedtijd is", prikt de Ier terug. Waarna Pogačar nog even liet voelen dat hij nog de jeugd heeft. "Ik ga slapen als ik even oud ben als jou." Even trollen heen en weer. Waar een titelverdediger zich de avond voor de Tourstart al niet mee bezighoudt. Vergis u niet: het gebeurde in een vriendschappelijke sfeer. Pogi en Martin waren in 2019 nog ploegmaats.