🎥 De rollercoaster van boerenzoon Lampaert: "Mo vent toch! Den Tour, jong! Wat heb ik nu gedaan?"

Het was een rollercoaster van emoties voor Yves Lampaert, nadat hij de tijdrit in de Tour won en besefte dat hij de gele trui had veroverd.

"Ik ben maar een boerenzoon uit België, hé", vertelde Yves Lampaert in het flashinterview na zijn overwinning in Kopenhagen. Maar wat voor één! Een boerenzoon die alle wereldtoppers in het tijdrijden vloerde en zich de fiere leider in de Tour de France mag noemen.

🎙 🇧🇪 @yveslampaert



"I'm just a farmer's son from Belgium and I've done this"



An emotional interview from today's winner ⬇️#TDF2022 pic.twitter.com/PRLeLycGrf — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2022

Uiteraard was het een erg nerveuze bedoening, daar in de hot seat. Renner na renner zag Lampaert binnenkomen. Renner na renner die niet aan zijn tijd geraakte. Waarna dan het besef kwam dat hij de tijdrit had gewonnen. Kreetjes van verbazing volgden: Lampi wist met zichzelf geen blijf.

😍 We have goosebumps watching @yveslampaert's reaction back!



😍 On ne se lasse pas de revivre et partager l'émotion d' @yveslampaert au plus près.#TDF2022 pic.twitter.com/mOAELSVmk1 July 1, 2022

The Wolfpack celebrates at the #TDF2022 😁 pic.twitter.com/cZY78PbaL2 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 1, 2022

Prachtig om zien. "Mo vent toch! Den Tour, jong!" Dat stamelde Lampaert tijdens de eerste omhelzing met stafleden van Quick-Step Alpha Vinyl. Later klonk het nog: "Mo vent toch! Wat heb ik nu gedaan, wat heb ik nu gedaan?" Eens hij in zijn gele trui op het podium stapte, toonde Lampaert wel de gebalde vuist: de triomfator van Kopenhagen kon de winnaar in zichzelf dan helemaal loslaten.