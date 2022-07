Echtgenote van Van Aert teleurgesteld maar ook blij voor Lampaert en vriendin: "Ik ben meer ontgoocheld dan Wout"

Ook de echtgenote van Wout van Aert is in de Tour. Het is niet haar man, wel Yves Lampaert, die de openingstijdrit gewonnen heeft.

Sarah De Bie was vrijdagavond te gast in Vive le Vélo en kon daar dus al reageren op de tweede plaats van haar echtgenoot. "Ik ben meer ontgoocheld dan Wout. Dat gebeurt wel vaker. Als hij binnenkwam en de toptijd had, dacht je wel dat het binnen was. Ik vroeg nog: wie moet er allemaal nog komen?"

Yves Lampaert bleek nog die ene gevaarlijke klant. "We waren er misschien niet meer echt vanuit gegaan dat Wout geklopt kon worden. Als het dan toch gebeurt, ben ik heel blij dat het door een Belg is en dat het vrienden van ons zijn die winnen. Het is oké."

OMGEKEERD SCENARIO

Want de contacten tussen de gezinnen Van Aert en Lampaert zijn wel prima. "Nog voor de laatste over de meet was, stuurde ik naar Astrid Demeulemeester, de vriendin van Yves Lampaert, nog: 'Fingers crossed'. Ze stuurde nadien terug dat ze het zelf ook totaal niet verwacht hadden. Ze had mij een paar dagen geleden nog gestuurd dat ze het ons zo gunden, maar het is nu omgekeerd. Ik ben blij voor hen."