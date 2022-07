Pogačar maakt meteen een ferm statement: "Heel goede tijd neergezet, uitstekende positie voor rest van eerste week"

Dertien kilometer. Meer had Tadej Pogačar niet nodig om een ferm statement te maken in de Tour de France. De witte trui heeft hij nu al.

"Het was een heel goede dag voor mij", blikte Pogačar na de tijdrit terug. "Ondanks de regen heb ik van het parcours genoten. Ik heb heb een heel goede tijd neergezet en zit in een uitstekende positie in het algemeen klassement voor de rest van de eerste week", glundert de tweevoudig Tourwinnaar nu al.

Terecht, want van de klassementsmannen bleven enkel Roglič en Vingegaard binnen de tien seconden van Pogačar, die derde werd in de tijdrit. "De regen zorgde een beetje voor stress, want het helpt nooit dat de weg er glad bij ligt. Ik stelde bij de eerste bochten vast dat het al bij al nog meeviel. Nadien nam ik gewoon bocht per bocht. Ik had vertrouwen, zonder dat ik te veel risico nam."

EERSTE TEST

De topfavoriet is de eerste test goed doorgekomen. "Ik ben blij met mijn prestatie en superblij dat ik al in de witte trui sta. Dit was de eerste test in deze Tour de France. Het was niet superlang, maar wel uitdagend. Ik had goede benen." Wat verwacht hij van de eerste rit in lijn? "Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik heb een goede ploeg rond mij. We zullen zeer voorzichtig moeten zijn, want het zal zeker een lastige dag worden."