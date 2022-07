Van der Poel in top 5 na nochtans geen superdag: "Dan weet je dat het tegen Van Aert en Ganna niet genoeg zal zijn"

Zonder een superdag toch top 5 rijden: daar moet je Van der Poel voor heten. Van Aert, Ganna, Pogačar en Lampaert waren sneller. Desalniettemin een aardig begin van de Tour voor VDP.

"Leuk om even in de hot seat te zitten, maar ik wist dat het niet genoeg ging zijn", gaf Mathieu van der Poel in zijn reactie bij Sporza aan dat hij al snel door had dat winst te hoog gegrepen was. "Ik kon niet de wattages rijden die ik voor ogen had. Dan weet je dat het tegen een Van Aert en een Ganna dat het niet genoeg zal zijn."

OP TECHNIEK NOG GECOMPENSEERD

Hoe was het om de balans te vinden tussen hard trappen en niet te veel risico nemen? "Ik heb mijn bochten goed genomen. Als je constant over de limiet gaat, verlies je meer tijd dan dat je wint. Het was vooral in de rechte stukken waar ik tekort kwam. Dat kan ook al eens gebeuren. Uiteindelijk rijd ik wel nog een heel mooie tijdrit, omdat ik in die bochten op techniek één en ander kan compenseren."

"Met een superdag was er misschien nog iets meer mogelijk", stelde Van der Poel toch nog vast. Nu komen de eerste ritten in lijn eraan. "Ik denk dat we misschien toch massasprints gaan krijgen. Dan is het zaak om zo veilig mogelijk tot de rit met start in België te geraken. Daar kan ik misschien wel iets proberen. Ook in de Roubaix-rit kan er heel veel gebeuren. Ik zou graag geel pakken, maar het is niet dat mijn Tour anders mislukt is."