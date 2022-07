Wout van Aert heeft nu al de groene maar vooral ook die felbegeerde gele trui beet: "Een mooie beloning"

Wout van Aert heeft 'm beet, die felbegeerde gele trui. Een beloning voor al zijn inspanningen. Een van zijn doelen uit het Tour-begin kan Van Aert zo afvinken.

"Het geeft een heel goed gevoel om die gele trui aan te kunnen trekken", trapt Van Aert een open deur in. "Gisteren is bij deze verteerd." Als leider in de Tour is het makkelijker om te aanvaarden dat hij in de ritten tweemaal tweede werd. "Het is niet nieuw dat ik vaak tweede eindig. Die gele trui om mijn schouders is toch een mooie beloning. Er komen nog heel veel kansen aan."

Helemaal juist en het is ook gewoon belangrijk dat Van Aert die rit naar Nyborg goed is doorgekomen. "Er was heel veel hectiek. We hadden verwacht dat het daarbij ging blijven, want het was windop op de brug. Bij de valpartijen was niemand van ons betrokken. Dat hebben we zelf afgedwongen door onze goede positie."

BEDANKING VOOR LAPORTE

Dat Jumbo-Visma zich zo goed vooraan kon handhaven, daar was Van Aert zeer over te spreken. "Ik heb een supersterke ploeg gezien. Een grote bedanking aan Christophe Laporte, die mij bij de tussensprint en de eindsprint prachtig afzette. Jakobsen kwam nog heel snel van achteruit." Door zijn tweede plaats leidt Van Aert echter ook al in het puntenklassement, met één punt meer dan Jakobsen.