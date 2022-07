Belgische sprinters reageren: Van Aert wrijft zichzelf 'grote fout' aan, Philipsen moest te vroeg aanzetten

Voor de Belgische sprinters Van Aert en Philipsen was het net niet in de derde Touretappe, het was Groenewegen die naar ritwinst knalde.

De rappe mannen van Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck reageerden bij Sporza. "Het is een mooie balans dat ik geel en groen houd, maar ik grijp ook weer naast de zege. Deze keer had ik het echt in eigen handen. Laporte deed een fantastische lead-out. Ik had schrik om te lang te wachten. Als ik iets langer in de slipstream van Laporte blijf, win ik wel, denk ik. Dat was een grote fout van mij", was Van Aert streng voor zichzelf.

Van Aert dacht aan de streep wel dat het opnieuw plek 2 was voor hem. "Als iemand van achteruit komt, heb je altijd het gevoel dat die sneller is. Dat gevoel is deze keer uitgekomen." Voorts heeft Van Aert wel een dag in het geel beleefd en daar was hij qua beleving wel zeer over te spreken. "Liever zou ik nog door België rijden, maar het komt niet veel voor dat je door zo'n mensenzee mag rijden. Wat dat betreft was het een prachtige dag."

PHILIPSEN GEDWONGEN OM AAN TE GAAN

Van Aert finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. "Ik heb te vroeg aangezet, maar ik kon niet anders. In die laatste bocht ging het heel snel. Ik zat in het wiel bij Jakobsen, ik hoopte dat hij vroeg zou aangaan. Ik zat rechts vast en ben dan langs links aangegaan. Van Aert was nog aan het freewheelen in zijn lead-out en ik was al in de wind aan het sprinten. Ik wist dus wel dat het moeilijk zou zijn om als eerste over de meet te komen."