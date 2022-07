Italiaan juicht in de Sibiu Cycling Tour nadat renners in finale wagens tegenkomen op parcours

Wat een toestanden in de Sibiu Cycling Tour. In de finale kwamen de renners daar wagens op de baan tegen die in de tegengestelde richting reden. Bij Bardiani zullen ze vooral de ritzege van hun sprinter onthouden.

De eerste rit in lijn in de Sibu Tour vertrok van Brezoi richting aankomstplaats Sibiu, met de vraag of het daar een sprint ging worden. Vijf renners waren alvast niet schuw om toch in de vroege ontsnapping te kruipen: Neumann, Tracz, Meiler, Bosch en Sessler. Het kwintet had op een gegeven moment een voorsprong van zo'n vijf minuten.

Na de klim naar Jina hielden de leiders daar nog 1'40" aan over. In het peloton werd wel aan uitdunning gedaan, maar bleef na de hellingen toch nog heel veel volk over. Een massasprint stond zo nog altijd in de sterren geschreven. Op 20 kilometer van het einde was de hergroepering een feit.

Met nog 9 kilometer te gaan ineens ophef: het wielerpeloton passeerde terwijl er ook drie wagens zich op de baan begaven! Twee van de drie tegenliggers stopten ruim op voorhand, maar één bestuurder moest zich helemaal aan de kant passeren en de renners moesten toch enigszins uitwijken. Gelukkig kwam iedereen er wel goed door.

Na deze chaos grepen Otruba en Aleotti in de slotkilometers hun kans om in de aanval te gaan, maar zij werden in de voorlaatste kilometer weer gegrepen. Filippo Fiorelli van Bardiani spurtte naar winst en mocht de handen in de lucht steken na een merkwaardige finale.