Interview Mieke Docx, de renster die u kent van haar vlogs over klassiekers: "Veel positieve reacties gekregen"

De eerste helft van het jaar is al achter de rug. Als we terugdenken aan de klassiekers, is Mieke Docx ook een renster die in beeld komt. Mede dankzij haar vlogs in het voorjaar.

Het voorbije voorjaar maakte Mieke Docx vlogs voor Flanders Classics, met de nadruk op de klassiekers. De renster van Lotto Soudal Ladies bracht u zo in de wereld van de topwedstrijden in het vrowenwielrennen. "Het was voor mij wel een kwestie van grenzen verleggen, want ik was voordien niet de persoon die vaak van die video's maakte", vertelt Docx aan Wielerkrant. Dat was er niet aan te merken. De filmpjes gaven een extra dimensie aan de beleving rond de wedstrijden. "Ik vond het wel leuk om te doen. Ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Ook van collega's. Zo kan je een blik geven zowel voor als achter de schermen. Het was een leuke ervaring en ik heb er mijn eigen draai aan kunnen geven." Allerlei bekenden passeerden ook in de videoreeks. Van Marijn De Vries en Grace Verbeke tot André Greipel, Peter Van Petegem, Tim Wellens en Philippe Gilbert. "We zijn dan ook andere mensen gaan interviewen. Dat vond ik wel goed, want zo moest het niet alleen om mij draaien", lacht Docx.