Belg van Intermarché-Wanty-Gobert heeft na aangekondigd afscheid meteen nieuwe job te strikken

Nauwelijks enkele uren nadat hij zijn afscheid als renner aankondigde, heeft een ervaren Belg al een nieuwe job te strikken voor volgend seizoen.

Kevin Van Melsen (35) kondigde zijn afscheid aan als actief wielrenner bij Intermarché-Wanty-Gobert. Maar daar eindigt het voor hem niet bij het team.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux gaat namelijk vanaf 1 januari 2023 van start met haar Development Team onder leiding van Kévin Van Melsen.

Development team

"Ik ben zeer gelukkig en voel me vereerd om van dit project deel uit te maken. Na twaalf seizoen als profrenner kan ik mijn ervaring overdragen op jongere renners, wat voor mij een verrijkende ervaring zal zijn", aldus Van Melsen in een reactie.

"We zijn vastberaden om de kwaliteiten van onze toekomstige renners zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen door hen met het best mogelijke materiaal te laten rijden en door elk van hen een jaarplan op maat aan te bieden. Op deze manier willen we onze renners voorbereiden om een stap in hun carrière te zetten en, laat het ons hopen, hen op termijn in ons World Team te integreren."