Belg van Intermarché-Wanty-Gobert kondigt aan op het einde van het seizoen te stoppen

Een aangekondigd wielerpensioen: Intermarché-Wanty-Gobert ziet één van de Belgen uit de ploeg aan het einde van het seizoen de fiets aan de haak hangen.

Dat is de 35-jarige Kévin Van Melsen. In een open brief op de site van zijn ploeg kondigt Van Melsen zijn beslissing aan en overloopt hij de verschillende hoogtepunten uit zijn carrière. Zelf zegt hij ook de moeilijke momenten uit zijn wielerloopbaan te koesteren.

"Het moment is gekomen om een belangrijke bladzijde in mijn leven om te slaan", verkondigt Van Melsen enkele maanden voor hij effectief stopt als profwielrenner. "Het zal nog wel pijn doen de komende maanden, ook al is het een weloverwogen beslissingen."

1 TOUR-DEELNAME

Van Melsen was vooral als knecht actief in het profwielrennen. Van 2009 tot 2011 reed hij voor Vérandas Willems. In 2012 werd dat Accent Jobs-Willems Veranda's, het huidige Intermarché-Wanty-Gobert. Van Melsen reed in zijn carrière één keer de Tour, die met start in Brussel in 2019, en deed mij aan alle grote klassiekers.