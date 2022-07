Boonen is duidelijk: "Het was perfect wat Wout deed, ook in manoeuvre van Sagan zaterdag zag ik geen graten"

Er valt over de sprints in de Tour wat te zeggen, met Wout van Aert en Sagan in een hoofdrol. Boonen is als specialist ter zake goed geplaatst om dat te schetsen.

"Het vingertje van Sagan richting Van Aert was volkomen onterecht", schrijft Tom Boonen in Het Laatste Nieuws. "Wout had het recht om zijn inspanning te optimaliseren en zijn eigen lijn te kiezen. Hij hoefde toch niet braafjes in het midden van de weg te blijven rijden?"

NIET OPZETTELIJK GEHINDERD

"Je mag je 'opkomende' concurrent best ontmoedigen en hem de vrije ruimte ontnemen", oordeelt Boonen. "Zolang je hem maar niet opzettelijk hindert en in de hekken duwt. Daar was in dit geval geen sprake. Eenmaal je zone uitgekozen moet je volgens de nieuwe regelgeving wel in één rechte lijn naar de finish spurten. Het was perfect wat Wout deed."

Je zou ook kunnen stellen dat het erger was wat Sagan zelf in de tweede rit deed. Al ziet Boonen dat niet meteen zo. "Ook in het manoeuvre van Sagan zaterdag zag ik geen graten. Als je die sprint nauwkeurig gaat ontleden en in de juiste context plaatst, zie je dat er weinig aan de hand is."

VERSCHIL TUSSEN WRINGEN EN KWAKKEN

"Op het moment dat Jakobsen naast Sagan komt, zet Peter net zijn beweging in om naar het wiel van Van Aert te jumpen", vervolgt Boonen zijn uitleg. "In die intentie dacht hij een fractie sneller dan Fabio en is het ook logisch dat ze elkaar even raken. Moedwil of kwaad opzet was daar geenszins mee gemoeid. Een sprint is een sprint, hé. Maar er is een groot verschil tussen wringen - part of the game - en echt kwakken."