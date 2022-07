Mathieu van der Poel heeft nog grote ambities: "Geel? 20 seconden is niet veel in Roubaix-rit"

In de Tour de France zit het openingsweekend erop. De vlucht van Denemarken naar Frankrijk noopt het peloton tot een eerste rustdag. En dus is het even terugblikken en ook al vooruitkijken voor heel wat renners.

Mathieu van der Poel zette zich in het openingsweekend in voor Jasper Philipsen, in de eerste volledige week gaat hij zelf ook wel wat kansjes krijgen.

En dat doet hij met de nodige ambities: "Ik hoop er in de Roubaix-rit mijzelf te laten zien. Ik denk dat er dan iets mogelijk is", aldus van der Poel bij Sporza.

Roubaix-rit

"Ik moest er wat inkomen in Denemarken, ik hoop dat de benen goed zijn in die rit. Er is nog heel veel mogelijk, ook voor de gele trui."

"Ik ga uiteraard sowieso voor ritten, dat is voor onze ploeg het belangrijkste. Maar twintig seconden is niet veel in een Roubaix-rit. Er is gewoon heel veel mogelijk die dag, dat denken alle renners binnen de minuut misschien wel."