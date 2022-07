Sterke Belg laat zich zien op moordende klim van meer dan 20 kilometer en pakt ereplaats, Italiaan aan het feest

In de Sibiu Cycling Tour was de tweede etappe meteen een ferme, met aankomst boven op Bâlea Lac. En of we spektakel kregen ...

Een vroege vlucht was er aan voor de moeite bij de voet van de slotklim naar Bâlea Lac, een col van meer dan twintig kilometer aan gemiddeld 6% klimmen. Vanhoucke tweede En dus kregen we de ene poging na de andere van renners om weg te raken uit de eerste groep, met daarbij ook onder meer een erg bedrijvige Harm Vanhoucke. Ook Leemreize van Jumbo-Visma roerde zich, maar in de slotmeters was het uiteindelijk Giovanni Aleotti die de dagzege pakte, voor Vanhoucke. De Italiaan is ook de nieuwe leider.